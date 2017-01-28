Лэмпард: «Я отклонил несколько предложений от клубов из АПЛ»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард сообщил, что ответил отказом на несколько поступивших ему предложений от клубов из английской Премьер-Лиги:

«Я отклонил несколько предложений от клубов из Премьер-Лиги.

Уже конец января. Попытаться вернуть хорошую физическую форму, а затем присоединиться к какой-нибудь команде, чтобы повлиять на их результаты... Не чувствую, что я способен на это. Я просто хочу быть уверен в том, что принял правильное решение. Я ценю то, что мной интересуются даже в мои 38 лет. Может быть, на горизонте появится что-то, что мне подойдет, кто знает. Но пока ничего такого нет, так что посмотрим.

Хотел ли бы я вернуться в „Челси“? В идеале, да. Но это вряд ли возможно. Скоро отправлюсь повышать свою тренерскую квалификацию. Так или иначе, я буду иметь отношение к футболу».