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Лэмпард: «Я отклонил несколько предложений от клубов из АПЛ»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Лэмпард Фрэнк
Сегодня, 06:45 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард сообщил, что ответил отказом на несколько поступивших ему предложений от клубов из английской Премьер-Лиги:

«Я отклонил несколько предложений от клубов из Премьер-Лиги.

Уже конец января. Попытаться вернуть хорошую физическую форму, а затем присоединиться к какой-нибудь команде, чтобы повлиять на их результаты... Не чувствую, что я способен на это. Я просто хочу быть уверен в том, что принял правильное решение. Я ценю то, что мной интересуются даже в мои 38 лет. Может быть, на горизонте появится что-то, что мне подойдет, кто знает. Но пока ничего такого нет, так что посмотрим.

Хотел ли бы я вернуться в „Челси“? В идеале, да. Но это вряд ли возможно. Скоро отправлюсь повышать свою тренерскую квалификацию. Так или иначе, я буду иметь отношение к футболу».

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