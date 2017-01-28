«Удинезе» арендовал 20-летнего хавбека «Интера» Ньюкури

Миланский «Интер» отправил своего хавбека Ассане Ньюкури в аренду в «Удинезе» до 30 июня этого года. Если «зебры» захотят выкупить 20-летнего ивуарийца, им придется заплатить «нерадзурри» 4 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Ньюкури 4 раза выходил на замену, но результативным действиями не отметился.

Напомним, недавно защитник «Интера» Сена Мьянге был арендован «Кальяри».