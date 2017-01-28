«Удинезе» арендовал 20-летнего хавбека «Интера» Ньюкури
Сегодня, 07:19 | Источник: ФК "Удинезе" | Фото: Твиттер ФК "Удинезе" | Редакция: Павел Молочный
Миланский «Интер» отправил своего хавбека Ассане Ньюкури в аренду в «Удинезе» до 30 июня этого года. Если «зебры» захотят выкупить 20-летнего ивуарийца, им придется заплатить «нерадзурри» 4 млн евро.
В текущем сезоне Серии А Ньюкури 4 раза выходил на замену, но результативным действиями не отметился.
Напомним, недавно защитник «Интера» Сена Мьянге был арендован «Кальяри».
#Gnoukouri è un nuovo calciatore dell'Udinese! #Gnoukouri is a new Udinese player! https://t.co/30dSZAlj58 #BenvenutoAssane #WelcomeAssane pic.twitter.com/BlROsFtdFK
— Udinese Calcio (@Udinese_1896) 27 января 2017 г.
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