Дзюба: «Если у Китая есть средства, пусть скупают футболистов»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как относится к тому, что многие футболисты переходят в китайский чемпионат за огромные деньги:

«Если честно, спокойно отношусь. Может быть, это со временем и пройдет. Посмотрим. Читал, что к власти в Китае пришел человек, который очень любит футбол и хочет его популяризировать. Там здорово развиваются детские спортивные школы. Для страны хорошо, что приезжают такие суперзвезды. В общем, как говорится, дело хозяйское.

Если у них есть деньги, то почему бы и нет? Тут можно говорить о финансовом fair рlay. Для России эта ситуация вообще несправедлива. В той же Англии условный „Халл“ за счет прибыли от телевизионных прав может себе позволить купить игрока у „Ювентуса“ или „Ромы“. Какая-то странная ситуация. Получается, для британцев fair рlay фактически нет…

Нашим клубам изначально сложно выходить в плюс по деньгам. Как при этом совершать еще и хорошие трансферы, чтобы на равных конкурировать в Лиге чемпионов и Лиге Европы? Раз у Китая есть средства, пусть скупают футболистов. Однако нет никакой гарантии, что если команда пополнится тремя суперзвездами, то начнет всех рвать».

Дзюба также признался, что не хочет, чтобы ему предлагали слишком большие деньги в Китае.