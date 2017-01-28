Маццарри: «У „Уотфорда“ есть очень серьезное предложение по Игало»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Уотфорд, Маццарри Вальтер , Игало Одион
Сегодня, 08:01 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри сообщил, что клуб рассматривает несколько предложений по форварду команды Одиону Игало:
«Я только что узнал, что мы получили очень серьезное предложение, которое мы сейчас рассматриваем. Не хочу рассказывать детали, но это не единственное предложение. Еще одно может быть из Китая».
В текущем розыгрыше английского чемпионата на счету нигерийского форварда 1 гол и 1 голевая передача за 18 матчей, однако в прошлом сезоне 27-летний игрок стал лучшим бомбардиром «Уотфорда», забив 15 голов за 37 игр.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Шанхай Шэньхуа».
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