Маццарри: «У „Уотфорда“ есть очень серьезное предложение по Игало»

Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри сообщил, что клуб рассматривает несколько предложений по форварду команды Одиону Игало:

«Я только что узнал, что мы получили очень серьезное предложение, которое мы сейчас рассматриваем. Не хочу рассказывать детали, но это не единственное предложение. Еще одно может быть из Китая».

В текущем розыгрыше английского чемпионата на счету нигерийского форварда 1 гол и 1 голевая передача за 18 матчей, однако в прошлом сезоне 27-летний игрок стал лучшим бомбардиром «Уотфорда», забив 15 голов за 37 игр.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Шанхай Шэньхуа».