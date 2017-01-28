Альба: «Вторую половину сезона „Барселона“ проведёт гораздо лучше, чем первую»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба уверен, что «Барселона» прибавит во второй части нынешней кампании:

«Вторую половину сезона „Барселона“ проведет гораздо лучше, чем первую.

Здорово, что в команде есть конкуренция за место в составе, ведь это не дает нам расслабляться».

Ранее Альба заявил, что всегда будет желать поражений „Реалу“.