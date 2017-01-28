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Альба: «Вторую половину сезона „Барселона“ проведёт гораздо лучше, чем первую»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Альба Жорди
Сегодня, 08:10 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Барселоны» Жорди Альба уверен, что «Барселона» прибавит во второй части нынешней кампании:

«Вторую половину сезона „Барселона“ проведет гораздо лучше, чем первую.

Здорово, что в команде есть конкуренция за место в составе, ведь это не дает нам расслабляться».

Ранее Альба заявил, что всегда будет желать поражений „Реалу“.

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