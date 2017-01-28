«Рома» готова продать Паредеса за 30 млн евро
Сегодня, 08:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, «Рома» готова расстаться с полузащитником Леандро Паредесом, который входит в сферу трансферных интересов «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси».
По слухам, «волки» отпустят игрока, если потенциальный покупатель предложит за него 30 млн евро.
Сообщается, что 22-летний аргентинец не вписывается в схемы главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти.
В нынешнем сезоне хавбек провел за римский клуб 22 игры, в которых отметился одним забитым мячом.
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