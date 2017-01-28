«Рома» готова продать Паредеса за 30 млн евро

По информации итальянских СМИ, «Рома» готова расстаться с полузащитником Леандро Паредесом, который входит в сферу трансферных интересов «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси».

По слухам, «волки» отпустят игрока, если потенциальный покупатель предложит за него 30 млн евро.

Сообщается, что 22-летний аргентинец не вписывается в схемы главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти.

В нынешнем сезоне хавбек провел за римский клуб 22 игры, в которых отметился одним забитым мячом.