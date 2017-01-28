Сэвидж: «У „Ливерпуля“ самый слабый состав из топ-6 клубов Премьер-Лиги»

Бывший полузащитник сборной Уэльса, а ныне футбольный эксперт Робби Сэвидж, порассуждал о слабых результатах «Ливерпуля» в январе:

«Без Мане, который отправился на Кубок Африканских Наций, „Ливерпуль“ победил в этом месяце лишь однажды - в матче против „Плимута“.

Результаты команды в новом году не оправдывают ротацию, что проводит Клопп.

Стоило ли ему попробовать усилиться на трансферном рынке, найдя подмену Мане? Возможно, но сейчас поздно об этом рассуждать.

Но хватит ли у „Ливерпуля“ ресурсов, чтобы преодолеть спад? Возможно, хотя можно поспорить о том, что у „красных“ самый слабый состав из всех клубов большой шестерки».