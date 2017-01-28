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Манджукич: «Мне нравится новая тактическая схема „Ювентуса“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Манджукич Марио
Сегодня, 09:04 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич прокомментировал тактические нововведения главного тренера «бьянконери» Массимилиано Аллегри, который в последних матчах «Старой Синьоры» придерживался крайне атакующей схемы 4-2-3-1, выпуская в старте одновременно четырех игроков атаки: Манджукича, Гонсало Игуаина, Хуана Куадрадо и Пауло Дибалу:

«Мне нравится новая система, которую использует Аллегри.

Думаю, она идет нам на пользу, ведь в команде много игроков, которые умеют атаковать. Если каждый будет выполнять свою работу, то мы сможем правильно адаптироваться к любой ситуации.

Посмотрим, будем ли мы и дальше прибегать к этой формации, но думаю, что это хорошая схема, так как она позволяет нам использовать свое преимущество в атаке. Когда же нужно обороняться, мы готовы делать это всей командой, у нас есть баланс.

Я хорошо себя чувствую в этой системе. Тренер просит меня помогать команде: если нужно сыграть слева, я играю слева».

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