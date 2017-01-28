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Симеоне: «„Барселона“ в полуфинале Кубка Испании? Такие встречи - часть дороги к титулу»

Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Барселона, Симеоне Диего
Сегодня, 09:13 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Кубка Испании, где «матрасникам» придется противостоять «Барселоне»:

«Если вы хотите быть чемпионами, то вам нужно обыгрывать „Реал“ или „Барселону“, это нормально.

Встречи с сильными соперниками - это рутина, часть дороги к титулу».

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