Симеоне: «„Барселона“ в полуфинале Кубка Испании? Такие встречи - часть дороги к титулу»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Кубка Испании, где «матрасникам» придется противостоять «Барселоне»:

«Если вы хотите быть чемпионами, то вам нужно обыгрывать „Реал“ или „Барселону“, это нормально.

Встречи с сильными соперниками - это рутина, часть дороги к титулу».