Симеоне: «„Барселона“ в полуфинале Кубка Испании? Такие встречи - часть дороги к титулу»
Сегодня, 09:13 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Кубка Испании, где «матрасникам» придется противостоять «Барселоне»:
«Если вы хотите быть чемпионами, то вам нужно обыгрывать „Реал“ или „Барселону“, это нормально.
Встречи с сильными соперниками - это рутина, часть дороги к титулу».
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