Бериша: «Всегда следил за Роналду, чтобы чему-нибудь научиться»

Новоиспеченный игрок «Терека» Бернард Бериша рассказал о том, кто был его любимым футболистом в детстве:

«В детстве я любил Роналду. Всегда следил за ним, чтобы научиться каким-то качествам: с детства, например, обожал, как он владеет мячом. Но если бы я мог забрать одно из качеств Криштиану, это был бы удар: скорость-то у меня и так неплохая. Может быть, и я когда-то дорасту до такого топ-уровня, как Роналду.

В чем для меня Криштиану лучше Месси? Он совершенный как атлет. Лео многими вещами владеет, может, даже лучше Криштиану, мы не увидим больше такого футболиста на своей памяти, как Месси. Но и Роналду может забить любым ударом, любой ногой или даже головой».