Туран предложил Тер Штегену заключить пари

Футболистам «Барселоны» Арде Турану и Марк-Андре Тер Штегену не дает покоя растительность на лице и голове друг друга.

Все началось с того, что голкипер «блаугранас» поздравил турка с 13-м голом в сезоне и предложил тому сбрить бороду, если хавбек сумеет забить 20 мячей в нынешней кампании.

Однако Туран не согласился на такие условия, а в ответ выдвинул свои, о чем и написал на своей странице в сети Twitter:

«Я сбрею бороду только, если мы выиграем Лигу чемпионов. Однако, если это случится, я побрею и твою голову, договорились?»