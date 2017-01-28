Туран предложил Тер Штегену заключить пари
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Туран Арда, Тер Штеген Марк-Андре
Сегодня, 09:43 | Источник: twitter.com | Редакция: Антон Белюсь
Футболистам «Барселоны» Арде Турану и Марк-Андре Тер Штегену не дает покоя растительность на лице и голове друг друга.
Все началось с того, что голкипер «блаугранас» поздравил турка с 13-м голом в сезоне и предложил тому сбрить бороду, если хавбек сумеет забить 20 мячей в нынешней кампании.
Однако Туран не согласился на такие условия, а в ответ выдвинул свои, о чем и написал на своей странице в сети Twitter:
«Я сбрею бороду только, если мы выиграем Лигу чемпионов. Однако, если это случится, я побрею и твою голову, договорились?»
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