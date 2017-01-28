Джанлуиджи Буффону - 39!

Сегодня свой 39 день рождения отмечает бессменный голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон.

Чемпион мира, вице-чемпион Европы, рекордсмен национальной команды по количеству сыгранных за нее матчей, семикратный победитель Серии А, трехкратный обладатель Кубка Италии, победитель Кубка УЕФА - одни из немногих достижений Джиджи.

Топ-7 рекордов Джанлуиджи Буффона