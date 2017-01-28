Джанлуиджи Буффону - 39!
Сегодня, 09:54 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь
Сегодня свой 39 день рождения отмечает бессменный голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон.
Чемпион мира, вице-чемпион Европы, рекордсмен национальной команды по количеству сыгранных за нее матчей, семикратный победитель Серии А, трехкратный обладатель Кубка Италии, победитель Кубка УЕФА - одни из немногих достижений Джиджи.
Другие материалы по теме:
Вчера
14:58 Видео Джилободжи дисквалифицирован на четыре матча 2
Александр Чистяков
Известие о том, что экс-полузащитник сборной Испании и «Ливерпуля» в 34 года докатался до нищей «Томи», способно шокировать. «Соккер.ру» раскрывает карты Альберта Риеры.
Или войдите через
P.S. Лучший вратарь планеты Земля - Л.И. Яшин...
P.S. Лучший вратарь планеты Земля - Л.И. Яшин...
P.S. Лучший вратарь планеты Земля - Л.И. Яшин...
Желаю в нынешнем сезоне выиграть Лигу чемпионов!!!