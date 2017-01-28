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Джанлуиджи Буффону - 39!

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Ювентус, Италия, Буффон Джанлуиджи
Сегодня, 09:54 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь

Сегодня свой 39 день рождения отмечает бессменный голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон.

Чемпион мира, вице-чемпион Европы, рекордсмен национальной команды по количеству сыгранных за нее матчей, семикратный победитель Серии А, трехкратный обладатель Кубка Италии, победитель Кубка УЕФА - одни из немногих достижений Джиджи.

Топ-7 рекордов Джанлуиджи Буффона

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