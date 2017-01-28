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Монтойя: «У Канселу ДНК „Барселоны“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Валенсия, Барселона, Монтойя Мартин, Канселу Жоау
Сегодня, 10:04 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Валенсии» Мартин Монтойя, ранее выступавший за «Барселону», сватает своего одноклубника Жоау Канселу в каталонский клуб:

«У Канселу ДНК „Барселоны“. Он очень хорошо атакует, а для такой команды как „Барселона“, которая любит подолгу владеть мячом, такой игрок на фланге полезен.

Вернусь ли в „Барсу“? Я всегда говорил, что „Барселона“ является лучшим клубом в мире, и, конечно же, все любят возвращаться домой, но сейчас я счастлив в „Валенсии“ и вижу свое будущее здесь, ведь Луис Энрике на меня не рассчитывал».

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