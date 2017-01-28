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Селихов: «Думаю, реалистично попасть в заявку сборной на чемпионат мира»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Россия, Селихов Александр
Сегодня, 10:14 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Спартака» Александр Селихов не сомневается, что ему по силам попасть в заявку сборной России на чемпионат мира-2018:

«К какому моменту хотел бы попасть в сборную? Хочу-то прямо сейчас (усмехается). Но все зависит от того, буду ли вообще играть - и как. Хороших вратарей в России очень много, и конкуренция за место в национальной команде очень высока.

Какие у меня сложились отношения с Черчесовым в „Амкаре“? Они были нормальные, рабочие. Без какого-либо недопонимания. Как и с Гинтарасом Стауче, тренером вратарей в штабе Черчесова. Очень хороший специалист.

Реалистично ли, считаете, попасть на ЧМ-2018? Думаю, да. Все зависит от меня».

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