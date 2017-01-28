Лэмпард: «Аспиликуэта - лучший игрок „Челси“ в сезоне, но похвала достаётся Косте и Азару»

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что пресса незаслуженно обходит вниманием защитника «синих» Сезара Аспиликуэту, проводящего классный сезон:

«Сезар играет просто великолепно.

Вся похвала достается Косте и Азару, но Аспиликуэта - это и правый, и центральный защитник в одном лице. Пожалуй, это лучший игрок „Челси“ в нынешнем сезоне».