Лэмпард: «Аспиликуэта - лучший игрок „Челси“ в сезоне, но похвала достаётся Косте и Азару»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Лэмпард Фрэнк, Аспиликуэта Сезар
Сегодня, 10:23 | Источник: sportskeeda.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что пресса незаслуженно обходит вниманием защитника «синих» Сезара Аспиликуэту, проводящего классный сезон:
«Сезар играет просто великолепно.
Вся похвала достается Косте и Азару, но Аспиликуэта - это и правый, и центральный защитник в одном лице. Пожалуй, это лучший игрок „Челси“ в нынешнем сезоне».
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