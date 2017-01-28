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Руни: «Я бы хотел стать тренером в будущем»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Руни Уэйн
Сегодня, 10:34 | Источник: Nation.co.ke | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни хотел бы попробовать себя на тренерском поприще по окончании карьеры игрока: 

«Вся моя жизнь вертелась вокруг футбола, и после того, как я закончу карьеру футболиста, я бы хотел остаться в этой игре. Надеюсь, что у меня будет возможность поработать тренером.

Думаю, с возрастом вы начинаете больше думать и рассуждать об этой игре, мне это нравится.

Игрокам моего поколения не нужно становиться тренерами, чтобы заработать, денег и так хватает, поэтому те, кто все же захочет этим заниматься, станут успешными специалистами».

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