Руни: «Я бы хотел стать тренером в будущем»

Капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни хотел бы попробовать себя на тренерском поприще по окончании карьеры игрока:

«Вся моя жизнь вертелась вокруг футбола, и после того, как я закончу карьеру футболиста, я бы хотел остаться в этой игре. Надеюсь, что у меня будет возможность поработать тренером.

Думаю, с возрастом вы начинаете больше думать и рассуждать об этой игре, мне это нравится.

Игрокам моего поколения не нужно становиться тренерами, чтобы заработать, денег и так хватает, поэтому те, кто все же захочет этим заниматься, станут успешными специалистами».