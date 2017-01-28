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Тренер «Бетиса»: «„Барселона“ не всегда побеждает, даже с Месси на поле»

Матч: БетисБетис-:-БарселонаБарселона
Начало матча: Завтра, 14:00
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Санчес дель Амо Виктор
Сегодня, 10:45 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Бетиса» Виктор Санчес надеется, что его команда даст бой «Барселоне» в матче 20-го тура Примеры:

«„Барселона“ не всегда побеждает, даже с Месси на поле.

В любом случае нас ждет интересная игра. Для нас это вызов, к которому мы готовы. У нас есть возможность сделать этот вечер особенным, ведь победа в таких матчах добавляет вам очков престижа.

Надеемся, что сыграем в обороне на высоком уровне и не позволим „Барселоне“ быть самой собой».

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