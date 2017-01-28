Тренер «Бетиса»: «„Барселона“ не всегда побеждает, даже с Месси на поле»

Главный тренер «Бетиса» Виктор Санчес надеется, что его команда даст бой «Барселоне» в матче 20-го тура Примеры:

«„Барселона“ не всегда побеждает, даже с Месси на поле.

В любом случае нас ждет интересная игра. Для нас это вызов, к которому мы готовы. У нас есть возможность сделать этот вечер особенным, ведь победа в таких матчах добавляет вам очков престижа.

Надеемся, что сыграем в обороне на высоком уровне и не позволим „Барселоне“ быть самой собой».