Тренер «Бетиса»: «„Барселона“ не всегда побеждает, даже с Месси на поле»
Сегодня, 10:45 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Бетиса» Виктор Санчес надеется, что его команда даст бой «Барселоне» в матче 20-го тура Примеры:
«„Барселона“ не всегда побеждает, даже с Месси на поле.
В любом случае нас ждет интересная игра. Для нас это вызов, к которому мы готовы. У нас есть возможность сделать этот вечер особенным, ведь победа в таких матчах добавляет вам очков престижа.
Надеемся, что сыграем в обороне на высоком уровне и не позволим „Барселоне“ быть самой собой».
Другие материалы по теме:
Или войдите через