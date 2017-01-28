Селихов: «Игроки „Амкара“ шутили, что теперь хоть будут вовремя зарплату получать»
Сегодня, 11:06 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о том, как он прощался с бывшими одноклубниками по «Амкару», за который до перехода в московский клуб выступал вратарь:
«Как попрощался с партнерами по „Амкару“? Собрал команду после победы над Тулой. Посидели спокойно в ресторане. Поговорили, отдохнули. И все.
Сказали ли мне спасибо за то, что благодаря мне теперь зарплату будут вовремя получать? Шутки такие проскакивали. Вроде бы получают. Ребятам все выплатили.
Все пожелали успехов и удачи. Сказали: „Работай - и все будет“».
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