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Судьи-самозванцы обслуживали товарищеские матчи «Амкара» и «Уфы»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Судейство, Уфа, Амкар
Сегодня, 11:41 | Источник: Gsp.ro | Редакция: Антон Белюсь

«Амкар» и «Уфа» оказались в центре скандала.

По информации румынской прессы, один действующий и трое бывших футбольных арбитра из этой страны обслуживали пять товарищеских встреч на сборах в Турции и на Кипре, в том числе с участием российских клубов, представляясь гражданами Турции, Словении и Болгарии.

Поединки, которые обслуживали данные судьи, носили странный характер, в частности футболисты перебивали пенальти, которые они не могли реализовать с первой попытки. Помимо этого в данных матчах были замечены резкие движения букмекерских коэффициентов.

Сообщается, что судьи и организаторы этих поединков входят в преступную группировку, которая занимается организацией договорных встреч с целью обогащения на ставках.

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