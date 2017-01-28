Судьи-самозванцы обслуживали товарищеские матчи «Амкара» и «Уфы»
Сегодня, 11:41 | Источник: Gsp.ro | Редакция: Антон Белюсь
«Амкар» и «Уфа» оказались в центре скандала.
По информации румынской прессы, один действующий и трое бывших футбольных арбитра из этой страны обслуживали пять товарищеских встреч на сборах в Турции и на Кипре, в том числе с участием российских клубов, представляясь гражданами Турции, Словении и Болгарии.
Поединки, которые обслуживали данные судьи, носили странный характер, в частности футболисты перебивали пенальти, которые они не могли реализовать с первой попытки. Помимо этого в данных матчах были замечены резкие движения букмекерских коэффициентов.
Сообщается, что судьи и организаторы этих поединков входят в преступную группировку, которая занимается организацией договорных встреч с целью обогащения на ставках.
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Надо Азеведу Эрнани проверить.Может это никакой не бразилец,а земляк Луческу))
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Надо Азеведу Эрнани проверить.Может это никакой не бразилец,а земляк Луческу))
Вечером приду - надеюсь, ознакомлюсь)
Поэтому, неудивительно что про него рождается множество подобных шуток. Танцор сам виноват.
он может оказаться румынским футболистом-самозванцем
И здесь рука Кремля ...!?
особенно в ругательной версии.
https://youtu.be/n6CgMcIKU1A
Нашим бы быть аккуратней и осторожней......так нет,всё денег мало.....доаферистничаются...