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Гвардиола: «Большому Сэму - крепкие объятия»

Матч: Кристал ПэласКристал Пэлас-:-Манчестер СитиМанчестер Сити
Начало матча: Сегодня, 18:00
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Гвардиола Хосеп , Эллардайс Сэм
Сегодня, 12:42 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о грядущем матче 4-го раунда Кубка Англии против «Кристал Пэлас» и заявил, что «горожане» не будут делать приобретений в это трансферное окно:

«Я видел Сэма Эллардайса (главного тренера „Кристал Пэлас“) лишь раз. Это будет второй. Я рад, что он вернулся к тренерской деятельности. Завтра я обниму его: Большому Сэму - крепкие объятия. 

А после этого мы оба будем сражаться за победу. Для нас обоих это финал.

Будут ли зимние трансферы? Нет, я доволен нашим составом. Возможно, кто-то уйдет. Не знаю. Нельзя быть уверенным на 100%».

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