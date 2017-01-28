Гвардиола: «Большому Сэму - крепкие объятия»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о грядущем матче 4-го раунда Кубка Англии против «Кристал Пэлас» и заявил, что «горожане» не будут делать приобретений в это трансферное окно:

«Я видел Сэма Эллардайса (главного тренера „Кристал Пэлас“) лишь раз. Это будет второй. Я рад, что он вернулся к тренерской деятельности. Завтра я обниму его: Большому Сэму - крепкие объятия.

А после этого мы оба будем сражаться за победу. Для нас обоих это финал.

Будут ли зимние трансферы? Нет, я доволен нашим составом. Возможно, кто-то уйдет. Не знаю. Нельзя быть уверенным на 100%».