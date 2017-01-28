Почеттино: «Форма Янссена? Я не вижу здесь никакой проблемы»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поддержал летнее приобретение «шпор» - нападающего Винсента Янссена, которого многие критикуют за слабые выступления. 22-летний голландец сыграл в АПЛ в 15 матчах, но отметился лишь одним голом.

«Я не вижу здесь никакой проблемы. Янссен переживает не лучшее время, но он молод. Это всего лишь его первый сезон здесь.

Это нормально. Для него здесь все в новинку, но ему нужно расслабиться и упорно тренироваться, стараться прогрессировать, а когда он получит возможность сыграть - показать свой уровень».