Пиоли: «Нам нужно строить „Интер“ вокруг итальянских игроков»
Сегодня, 13:17 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли хотел бы, чтобы основой «нерадзурри» были итальянские футболисты:
«Думаю, Аллегри был прав, когда сказал, что успешный клуб должен обладать ядром из итальянских игроков. В качестве примеров могут выступать „Ювентус“ и „Милан“ эпохи Арриго Сакки.
„Интер“ разделяет эту идею, а подписание Гальярдини - это шаг в этом направлении. Нам нужно строить „Интер“ вокруг итальянцев. Нашей целью будет покупка итальянских талантов.
Кого из итальянцев я бы хотел видеть в составе „Интера“? Есть много молодых талантов, один из них Берарди, он очень талантлив, как и Бернардески».
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