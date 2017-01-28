Пиоли: «Нам нужно строить „Интер“ вокруг итальянских игроков»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли хотел бы, чтобы основой «нерадзурри» были итальянские футболисты:

«Думаю, Аллегри был прав, когда сказал, что успешный клуб должен обладать ядром из итальянских игроков. В качестве примеров могут выступать „Ювентус“ и „Милан“ эпохи Арриго Сакки.

„Интер“ разделяет эту идею, а подписание Гальярдини - это шаг в этом направлении. Нам нужно строить „Интер“ вокруг итальянцев. Нашей целью будет покупка итальянских талантов.

Кого из итальянцев я бы хотел видеть в составе „Интера“? Есть много молодых талантов, один из них Берарди, он очень талантлив, как и Бернардески».