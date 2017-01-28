Рейтинг@Mail.ru

РЖД отказались от увеличения бюджета «Локомотива»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Финансы, Локомотив М
Сегодня, 13:34 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что РЖД не будут увеличивать бюджет «Локомотива»:

«Приоритет отдается массовому спорту, физической культуре, а не профессиональному спорту. Государственные компании сейчас смотрят, как можно более рационально использовать соответствующие средства. Это в том числе касается РЖД, мы отказались от увеличения бюджета „Локомотива“.

В целом бюджеты сейчас находятся под пристальным вниманием всех клубов. Этим сейчас занимаются все компании, так что поручение (президента РФ по сокращению финансирования профессионального спорта прим. ред.) выполняется».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:23
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 14:19
ответ пользователю VIPded (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:13
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 14:12
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:08, редактировал Сегодня 14:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:08
ответ пользователю удав (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:45
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
16:12 Китай вышел на 5-е место в мире по расходам на трансферы 36
22 января 2017
15:35 Фото Зарплаты Погба и Ибрагимовича уменьшатся на четверть, если МЮ не финиширует в топ-4 33
13 января 2017
07:51 Прядкин: «Ряд госкомпаний сократил расходы на клубы РФПЛ на 10-20%» 93
12 января 2017
20:08 Фото У МЮ самый большой долг среди европейских клубов, ЦСКА - на 7-й позиции 312
29 декабря 2016
13:31 «Балтика» погасила долги перед игроками клуба 5
13:02 ВФСО «Динамо» выкупило у банка ВТБ 74.99% акций ФК «Динамо» за 1 рубль 55
23 декабря 2016
Александр Чистяков
Китайские цифры: 500 миллионов для Месси
​Самое интересное в китайском футболе – это  деньги. Трансфер Оскара подталкивает «Соккер.ру» к исследованиям, а чтобы было понятнее, проводим параллели с РФПЛ.
Комментариев: 18
10 декабря 2016
14:25 Победитель чемпионата России получит от РФПЛ порядка 5 млн долларов 31
13:22 Прядкин: «До 2018 года бюджет Премьер-Лиги останется в рамках порядка 40 млн долларов» 10
08 декабря 2016
18:53 Сборная Франции заключила контракт на сумму более 400 млн евро с производителем экипировки 8
все материалы по этой теме
Турниры