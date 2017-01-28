РЖД отказались от увеличения бюджета «Локомотива»

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что РЖД не будут увеличивать бюджет «Локомотива»:

«Приоритет отдается массовому спорту, физической культуре, а не профессиональному спорту. Государственные компании сейчас смотрят, как можно более рационально использовать соответствующие средства. Это в том числе касается РЖД, мы отказались от увеличения бюджета „Локомотива“.

В целом бюджеты сейчас находятся под пристальным вниманием всех клубов. Этим сейчас занимаются все компании, так что поручение (президента РФ по сокращению финансирования профессионального спорта прим. ред.) выполняется».