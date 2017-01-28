РЖД отказались от увеличения бюджета «Локомотива»
Сегодня, 13:34 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что РЖД не будут увеличивать бюджет «Локомотива»:
«Приоритет отдается массовому спорту, физической культуре, а не профессиональному спорту. Государственные компании сейчас смотрят, как можно более рационально использовать соответствующие средства. Это в том числе касается РЖД, мы отказались от увеличения бюджета „Локомотива“.
В целом бюджеты сейчас находятся под пристальным вниманием всех клубов. Этим сейчас занимаются все компании, так что поручение (президента РФ по сокращению финансирования профессионального спорта прим. ред.) выполняется».
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Александр Чистяков
Самое интересное в китайском футболе – это деньги. Трансфер Оскара подталкивает «Соккер.ру» к исследованиям, а чтобы было понятнее, проводим параллели с РФПЛ.
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Другие источники, это какие?
Вопрос в другом. Каким должен быть "разумный" бюджет? 20 млн или 50 млн? Что получим за эти деньги?
Последнее. Деньги от РЖД - это и есть деньги от спонсора. А этот вид дохода ФК, присутствует во всем мире.
Президент клуба должен проводить работу по привлечению средств и из других источников.
Деньги же монополий нужно расходовать на развитие спорта в России.