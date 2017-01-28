Альфонсо: «Надеюсь, „Бетис“ обыграет „Барселону“ и подсобит „Реалу“»

Бывший футболист «Реала», «Бетиса» и «Барселоны» Альфонсо поделился ожиданиями от матча 20-го тура Ла Лиги между двумя последними из перечисленных клубов:

«Думаю, матч между „Бетисом“ и „Барселоной“ будет напряженным. „Барселоне“ нужно побеждать, чтобы продолжать борьбу за титул, к тому же „Реал“ ранее проиграл „Севилье“. Но надеюсь, что „Бетис“ подсобит „сливочным“, это вдвойне порадует меня».

Ранее главный тренер «Бетиса» Виктор Санчес выразил надежду на то, что его подопечные сумеют дать бой «Барселоне».