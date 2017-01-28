«Вильярреал» - «Гранада»: стартовые составы
Матч: Вильярреал-:-Гранада
Начало матча: Сегодня, 15:00
Сегодня, 14:14 | Источник: twitter.com | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Гранадой».
«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Гонсалес, Бонера, Анхель, Бруно, Тригерос, Джонатан, Кастильехо, Сориано, Сансоне.
«Гранада»: Очоа, Ингасон, Сонье, Силва, Фулкье, Куэнка, Сампер, Хонгла, Малле, Понсе, Рамос.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче не сыграет нападающий «Вильярреала» Алешандре Пато, который в ближайшее время перейдет в китайский клуб.
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