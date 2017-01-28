Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Гранадой».

«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Гонсалес, Бонера, Анхель, Бруно, Тригерос, Джонатан, Кастильехо, Сориано, Сансоне.

«Гранада»: Очоа, Ингасон, Сонье, Силва, Фулкье, Куэнка, Сампер, Хонгла, Малле, Понсе, Рамос.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче не сыграет нападающий «Вильярреала» Алешандре Пато, который в ближайшее время перейдет в китайский клуб.