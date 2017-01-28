Рейтинг@Mail.ru

«Вильярреал» - «Гранада»: стартовые составы

Матч: ВильярреалВильярреал-:-ГранадаГранада
Начало матча: Сегодня, 15:00
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 14:14 | Источник: twitter.com | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Гранадой». 

«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Гонсалес, Бонера, Анхель, Бруно, Тригерос, Джонатан, Кастильехо, Сориано, Сансоне. 

«Гранада»: Очоа, Ингасон, Сонье, Силва, Фулкье, Куэнка, Сампер, Хонгла, Малле, Понсе, Рамос.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче не сыграет нападающий «Вильярреала» Алешандре Пато, который в ближайшее время перейдет в китайский клуб.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:48 Видео «Лестер» ушел от поражения в матче с «Дерби Каунти» 12
00:22 Видео «Шальке» уступил «Айнтрахту» 7
Вчера
Александр Чистяков
Загадки уикенда: «Реал» и Гвардиола снова без побед?
«Соккер.ру» готовится к футбольному пиршеству, которое стартует в субботу. Выделяем самое интересное, делимся фактами и гадаем – кому улыбнется удача?
Комментариев: 9
22:04 Сын Брайана Клафа может возглавить «Ноттингем Форест» 17
21:43 «Шальке» - «Айнтрахт»: стартовые составы 1
21:22 Венгер дисквалифицирован на четыре матча 28
Александр Чистяков
Мировые трансферы: Китай сходит с ума, Россия снова тратит
ФИФА опубликовала данные годового отчета о трансферах TMS-системы. «Соккер.ру» рекомендует взглянуть на эти цифры, особенно, если нужно поправить разрез глаз.
Комментариев: 4
Tott_Hot
Страсть и ненависть в Ла Лиге
Блогер «Соккер.ру» Tott_Hot путем статистических подсчетов определяет самый успешный клуб Испании за всю историю. «Барселона» или «Реал»?
Комментариев: 34
Александр Чистяков
Омерзительные боссы: Дзампарини, Тан и Хиль
​В «Палермо» пришел десятый тренер за год, но Дзампарини вряд ли когда-нибудь уймется. «Соккер.ру» рассказывает о президентах клубов, которые вызывают сильное отвращение.
Комментариев: 6
01:07 «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и прошла в полуфинал Кубка Испании 234
все материалы по этой теме
Турниры