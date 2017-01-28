Кейн: «Надеюсь стать лучшим футболистом в мире»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн не готов довольствоваться малым и хочет стать лучшим игроком мира:

«Хотел ли бы я однажды попробовать свои силы в Испании? Не знаю... Тяжело сказать. Сейчас я сосредоточен на „Тоттенхэме“. Мне здесь нравится, это мой дом, отсюда я родом. Все зависит от конкретного проекта, но в Англии я счастлив.

Надеюсь стать лучшим футболистом в мире. Мне 23 года, и думаю, что я все делаю правильно, я забиваю. Надеюсь также выигрывать титулы».