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Кейн: «Надеюсь стать лучшим футболистом в мире»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Кейн Харри
Сегодня, 14:20 | Источник: sportwitness.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн не готов довольствоваться малым и хочет стать лучшим игроком мира:

«Хотел ли бы я однажды попробовать свои силы в Испании? Не знаю... Тяжело сказать. Сейчас я сосредоточен на „Тоттенхэме“. Мне здесь нравится, это мой дом, отсюда я родом. Все зависит от конкретного проекта, но в Англии я счастлив.

Надеюсь стать лучшим футболистом в мире. Мне 23 года, и думаю, что я все делаю правильно, я забиваю. Надеюсь также выигрывать титулы».

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