Агент: «По поводу Караваева из „Спартака“ ко мне никто не обращался»

Иван Бакулин - агент защитника «Спарты» Вячеслава Караваева, прокомментировал информацию о том, что в услугах его клиента заинтересован «Спартак»:

«Читал, что „Спартак“ проявляет интерес к Караваеву, но из московского клуба ко мне никто не обращался. У Вячеслава есть цель - играть в европейском топ-клубе, но к этому необходимо быть готовым. Это мечта, и он к ней идет».