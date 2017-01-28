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Агент: «По поводу Караваева из „Спартака“ ко мне никто не обращался»

Соккер.Ру // Чехия. Высшая лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Спарта, Караваев Вячеслав
Сегодня, 14:27 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Иван Бакулин - агент защитника «Спарты» Вячеслава Караваева, прокомментировал информацию о том, что в услугах его клиента заинтересован «Спартак»:

«Читал, что „Спартак“ проявляет интерес к Караваеву, но из московского клуба ко мне никто не обращался. У Вячеслава есть цель - играть в европейском топ-клубе, но к этому необходимо быть готовым. Это мечта, и он к ней идет».

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