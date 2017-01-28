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«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»: стартовые составы

Матч: ЛиверпульЛиверпуль0 : 1ВулверхэмптонВулверхэмптон
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 14:47 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 4-го раунда Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». 

«Ливерпуль»: Кариус, Рандалл, Гомес, Клаван, Морено, Лейва, Эжариа,Вейналдум, Вудберн, Фирмино, Ориги.

«Вулверхэмптон»: Бергойн, Догерти, Эдвардс, Стирман, Савиль, Эванс, Коуди, Коста, Дико, Хаусе, Вайнманн.

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