«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»: стартовые составы
Сегодня, 14:47 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 4-го раунда Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».
«Ливерпуль»: Кариус, Рандалл, Гомес, Клаван, Морено, Лейва, Эжариа,Вейналдум, Вудберн, Фирмино, Ориги.
«Вулверхэмптон»: Бергойн, Догерти, Эдвардс, Стирман, Савиль, Эванс, Коуди, Коста, Дико, Хаусе, Вайнманн.
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