«Динамо» намерено выкупить у ЦСКА Панченко грядущим летом

Главный селекционер московского «Динамо» Геннадий Голубин дал понять, что «бело-голубые» намерены выкупить у ЦСКА контракт нападающего Кирилла Панченко, который был арендован у «армейцев» до конца сезона:

«Он сейчас в команде, и мы рассчитываем на него. Более того, мы собираемся выкупить его контракт, когда нам позволит ситуация. Подобной опцией мы собираемся воспользоваться летом».

Ранее главный тренер «бело-голубых» Юрий Калитвинцев выразил уверенность в том, что Панченко останется в «Динамо».