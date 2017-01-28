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«Динамо» намерено выкупить у ЦСКА Панченко грядущим летом

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: мнение, Динамо М, ЦСКА, Панченко Кирилл
Сегодня, 15:12 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Главный селекционер московского «Динамо» Геннадий Голубин дал понять, что «бело-голубые» намерены выкупить у ЦСКА контракт нападающего Кирилла Панченко, который был арендован у «армейцев» до конца сезона:

«Он сейчас в команде, и мы рассчитываем на него. Более того, мы собираемся выкупить его контракт, когда нам позволит ситуация. Подобной опцией мы собираемся воспользоваться летом».

Ранее главный тренер «бело-голубых» Юрий Калитвинцев выразил уверенность в том, что Панченко останется в «Динамо».

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