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Роджерс: «В „Челси“ Гордон лишь потратит 2-3 года своей карьеры»

Соккер.Ру // Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Селтик, Челси, Роджерс Брендан , Гордон Крейг
Сегодня, 15:24 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс пытается через прессу убедить своего 34-летнего голкипера Крейга Гордона не переходить в «Челси», где ему уготована роль дублера:

«„Челси“ - фантастический клуб, но нужно также знать, чего хочет игрок, а для него сейчас лучше играть как можно чаще.

В „Челси“ ему будет тяжело, ведь там ему на самом деле предлагают не совсем игровую роль. Он станет голкипером на тренировках и потратит два или три года на эту роль.

А потом он вдруг задумается, что ему уже 37, и куда он пойдет? Сейчас у Крейга все здорово. „Селтик“ - лучшее место для него».

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