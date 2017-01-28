Роджерс: «В „Челси“ Гордон лишь потратит 2-3 года своей карьеры»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс пытается через прессу убедить своего 34-летнего голкипера Крейга Гордона не переходить в «Челси», где ему уготована роль дублера:

«„Челси“ - фантастический клуб, но нужно также знать, чего хочет игрок, а для него сейчас лучше играть как можно чаще.

В „Челси“ ему будет тяжело, ведь там ему на самом деле предлагают не совсем игровую роль. Он станет голкипером на тренировках и потратит два или три года на эту роль.

А потом он вдруг задумается, что ему уже 37, и куда он пойдет? Сейчас у Крейга все здорово. „Селтик“ - лучшее место для него».