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Л. Буффон: «Я приводил Джанлуиджи в академию „Милана“, но его туда не приняли»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Милан, Буффон Джанлуиджи
Сегодня, 15:35 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Антон Белюсь

Лоренцо Буффон - двоюродный брат деда голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, который и сам был в прошлом вратарем, рассказал занятную историю о том, как последнего не приняли в академию «Милана»:

«Джиджи – лучший вратарь в мире. Он мой родственник, да.

Однажды я привел Буффона в „Милан“, я тогда работал скаутом „россонери“, но в клубе в него не поверили.

Я также приводил в „Милан“ 13-летнего Пессотто. Но в той истории отказалась его мама. Хотя и в „Милане“ от него отказались».

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