Л. Буффон: «Я приводил Джанлуиджи в академию „Милана“, но его туда не приняли»

Лоренцо Буффон - двоюродный брат деда голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, который и сам был в прошлом вратарем, рассказал занятную историю о том, как последнего не приняли в академию «Милана»:

«Джиджи – лучший вратарь в мире. Он мой родственник, да.

Однажды я привел Буффона в „Милан“, я тогда работал скаутом „россонери“, но в клубе в него не поверили.

Я также приводил в „Милан“ 13-летнего Пессотто. Но в той истории отказалась его мама. Хотя и в „Милане“ от него отказались».