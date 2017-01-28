Л. Буффон: «Я приводил Джанлуиджи в академию „Милана“, но его туда не приняли»
Сегодня, 15:35 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Антон Белюсь
Лоренцо Буффон - двоюродный брат деда голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, который и сам был в прошлом вратарем, рассказал занятную историю о том, как последнего не приняли в академию «Милана»:
«Джиджи – лучший вратарь в мире. Он мой родственник, да.
Однажды я привел Буффона в „Милан“, я тогда работал скаутом „россонери“, но в клубе в него не поверили.
Я также приводил в „Милан“ 13-летнего Пессотто. Но в той истории отказалась его мама. Хотя и в „Милане“ от него отказались».
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