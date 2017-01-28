Адриано, Самедов и Джикия сыграют в матче против «Жилины» с первых минут
Сегодня, 15:40 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь
Стал известен стартовый состав «Спартака» в первом контрольном матче команды на зимнем сборе в ОАЭ. Соперником «красно-белых» будет словацкая «Жилина».
«Спартак»: Песьяков, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов, Мельгарехо, Попов, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Макеев, Кутин, Маурисио, Джано, Гулиев, Тимофеев, Зуев, Давыдов.
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