Адриано, Самедов и Джикия сыграют в матче против «Жилины» с первых минут

Стал известен стартовый состав «Спартака» в первом контрольном матче команды на зимнем сборе в ОАЭ. Соперником «красно-белых» будет словацкая «Жилина».

«Спартак»: Песьяков, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов, Мельгарехо, Попов, Луис Адриано.

Запасные: Селихов, Макеев, Кутин, Маурисио, Джано, Гулиев, Тимофеев, Зуев, Давыдов.