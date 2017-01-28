«Урал» уступил румынской «Астре» в контрольной встрече
Сегодня, 15:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В контрольном поединке на зимнем сборе на Кипре «Урал» минимально уступил румынской «Астре». Стоит отметить, что по плану дружина Александра Тарханова должна была играть с «Арисом», однако греческая команда отказалась от спарринга, в результате чего в расписании произошли изменения.
«Урал» – «Астра» – 0:1 (0:0)
«Урал»: Арапов (Тимофеев 60), Хозин (Гавтадзе 45), Меркулов, Панков, Павленко, Новиков, Коробов, Серченков (Щербаков 70), Подоксенов, Глушков, Конате (Ставпец 45).
Главный тренер: Александр Тарханов.
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