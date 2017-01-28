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Жулиано: «„Ювентус“ или Китай? Даже не знаю, что выбрал бы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Жулиано, Витсель Аксель
Сегодня, 15:59 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Зенита» Жулиано не уверен, как бы он поступил на месте экс-хавбека «сине-бело-голубых» Акселя Витселя, который переходу в «Ювентус» предпочел большую зарплату  в китайском «Тяньцзинь Цюаньцзянь»:

«Выбрал бы „Ювентус“ или огромные деньги в чемпионате Китая? Мне тяжело ответить. Каждый человек сам делает свой выбор. У какого какие амбиции. Всем игрокам хочется и выступать на высоком уровне, и хорошо зарабатывать. А пока китайцы платят абсурдные зарплаты, то нет ничего сумасшедшего в таких трансферах. Ты поработаешь там четыре года и сможешь обеспечить будущее всей семье! Это с одной стороны, а с другой – топ-клуб, титул, Лига чемпионов и сборная. Это очень большая внутренняя борьба для человека. Я вот даже не знаю, что выбрал бы».

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