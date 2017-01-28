Обнародовано расписание матчей ЦСКА на втором сборе

Пресс-служба ЦСКА обнародовала план товарищеских матчей, в которых «армейцы» примут участие во время второго зимнего сбора в Кампоаморе.

Первым соперником «красно-синих» станет датский «Хорсенс». Встреча состоится 29 января и начнется в 17:30 по московскому времени.

2 февраля ЦСКА проведет контрольный поединок с «Викторией» из Пльзени. Матч начнется в 18:00.

6 и 7 февраля «армейцы» встретятся с «Эсбьергом» (Дания) и командой ЛАСК (Австрия). Начало игр — в 17:30 и 14:00 соответственно.