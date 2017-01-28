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Обнародовано расписание матчей ЦСКА на втором сборе

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, ЦСКА, Хорсенс, Эсбьерг, ЛАСК, Виктория П
Сегодня, 16:10 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба ЦСКА обнародовала план товарищеских матчей, в которых «армейцы» примут участие во время второго зимнего сбора в Кампоаморе.

Первым соперником «красно-синих» станет датский «Хорсенс». Встреча состоится 29 января и начнется в 17:30 по московскому времени.

2 февраля ЦСКА проведет контрольный поединок с «Викторией» из Пльзени. Матч начнется в 18:00. 

6 и 7 февраля «армейцы» встретятся с «Эсбьергом» (Дания) и командой ЛАСК (Австрия). Начало игр — в 17:30 и 14:00 соответственно.

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