Баженов может продолжить карьеру в Казахстане
Сегодня, 16:25 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Экс-нападающий «Спартака», «Сатурна» и «Томи» Никита Баженов может перебраться в Казахстан.
31-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента, попал в сферу интересов одного из клубов местной Премьер-Лиги.
Напомним, что накануне в «Астану» перешел бывший полузащитник «Анжи» Иван Маевский.
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Теперь обыкновенный свободный агент, печально.
А ведь начинал Никита очень хорошо.