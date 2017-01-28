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Баженов может продолжить карьеру в Казахстане

Соккер.Ру // Казахстан. Премьер-Лига 2016, Заграница: трансферные слухи, Баженов Никита
Сегодня, 16:25 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Экс-нападающий «Спартака», «Сатурна» и «Томи» Никита Баженов может перебраться в Казахстан.

31-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента, попал в сферу интересов одного из клубов местной Премьер-Лиги.

Напомним, что накануне в «Астану» перешел бывший полузащитник «Анжи» Иван Маевский.

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