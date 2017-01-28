«РБ Лейпциг» - «Хоффенхайм»: стартовые составы
Матч: РБ Лейпциг-:-Хоффенхайм
Начало матча: Сегодня, 17:30
Сегодня, 16:44 | Источник: Твиттер ФК "РБ Лейпциг" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура Бундеслиги между «РБ Лейпциг» и «Хоффенхаймом».
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Орбан, Забитцер, Кейта, Поульсен, Вернер, Илсанкер, Хальстенберг, Демме, Комппер.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Руди, Демирбай, Вагнер, Цубер, Амири, Хюбнер, Фогт, Зюле, Крамарич.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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