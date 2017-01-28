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«РБ Лейпциг» - «Хоффенхайм»: стартовые составы

Матч: РБ ЛейпцигРБ Лейпциг-:-ХоффенхаймХоффенхайм
Начало матча: Сегодня, 17:30
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:44 | Источник: Твиттер ФК "РБ Лейпциг" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура Бундеслиги между «РБ Лейпциг» и «Хоффенхаймом». 

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Орбан, Забитцер, Кейта, Поульсен, Вернер, Илсанкер, Хальстенберг, Демме, Комппер.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Руди, Демирбай, Вагнер, Цубер, Амири, Хюбнер, Фогт, Зюле, Крамарич.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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