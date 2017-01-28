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«Вильярреал» одолел «Гранаду»

Матч: ВильярреалВильярреал2 : 0ГранадаГранада
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 20-го тура Ла Лиги «Вильярреал» обыграл «Гранаду».

Вильярреал, стадион «Эстадио де ла Керамика»

«Вильярреал» – «Гранада» – 2:0 (1:0)
Голы: Бруно 42, Гонсалес 73

«Вильярреал»: Асенхо, Гонсалес, Бонера, Марио Гаспар, Хосе Анхель, Тригерос, Сориано (Адриан 63), Джонатан, Кастильехо (Суарес 80), Сансоне (Родри Эрнандес 87), Бруно.
Главный тренер: Фран Эскриба.

«Гранада»: Очоа, Ингасон, Хонгла, Силва, Фулькье, Куэнка, Сампер, Сонье (Кравец 74), Понсе (Бога 60), Рамос, Малле (Ацили 81).
Главный тренер: Лукас Алькарас.

Предупреждения: Гонсалес 37, Сориано 38, Сампер 48, Силва 75, Хосе Анхель 88.

Судья: Альфонсо Альварес Искьердо.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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