Марсело уже начал работать с мячом
Сегодня, 16:57 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Реала» Марсело, у которого накануне было диагностировано повреждение мышцы задней поверхности бедра второй степени, восстанавливается с опережением графика.
На сегодняшней тренировке «сливочных» бразилец уже работал с мячом.
Напомним, что первоначально ожидалось, что футболист пропустит порядка месяца.
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