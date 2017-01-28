Марсело уже начал работать с мячом

Защитник «Реала» Марсело, у которого накануне было диагностировано повреждение мышцы задней поверхности бедра второй степени, восстанавливается с опережением графика.

На сегодняшней тренировке «сливочных» бразилец уже работал с мячом.

Напомним, что первоначально ожидалось, что футболист пропустит порядка месяца.