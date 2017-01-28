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Марсело уже начал работать с мячом

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Реал, Марсело
Сегодня, 16:57 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Реала» Марсело, у которого накануне было диагностировано повреждение мышцы задней поверхности бедра второй степени, восстанавливается с опережением графика.

На сегодняшней тренировке «сливочных» бразилец уже работал с мячом.

Напомним, что первоначально ожидалось, что футболист пропустит порядка месяца

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