«Челси» - «Брентфорд»: стартовые составы
Сегодня, 17:14 | Источник: Твиттер ФК "Челси" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 4-го раунда Кубка Англии между «Челси» и «Брентфордом».
«Челси»: Бегович, Зума, Терри, Аспиликуэта, Аке, Чалоба, Лофтус-Чик, Фабрегас, Виллиан, Педро, Батшуайи.
«Брентфорд»: Бентли, Колин, Бьелланд, Дин, Йеннарис, МакИхран, Эган, Вудс, Сойерс, Вайб, Барбет.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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