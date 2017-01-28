«Алавес» - «Атлетико»: стартовые составы
Сегодня, 17:30 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Алавеса» и «Атлетико» на матч 20-го тура чемпионата Испании.
«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Феддал, Эрнандес, Фемениа, Ману Гарсия, Камараса, Льоренте, Токеро, Ибаи Гомес, Дейверсон.
Запас: Ортола, Алексис, Сантос, Торрес, Мендес, Вигарай, Катаи.
«Атлетико»: Мойя, Луис, Годин, Врсалько, Хименес, Гайтан, Сауль, Коке, Феррейра-Карраско, Гамейро, Гризманн.
Запас: Морейра, Торрес, Корреа, Савич, Эрнандес, Хуанфран, Баре.
Ранее «Атлетико» вышел в полуфинал Кубка Испании.
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