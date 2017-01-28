Рейтинг@Mail.ru

«Алавес» - «Атлетико»: стартовые составы

Матч: АлавесАлавес0 : 0АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:30 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Алавеса» и «Атлетико» на матч 20-го тура чемпионата Испании.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Феддал, Эрнандес, Фемениа, Ману Гарсия, Камараса, Льоренте, Токеро, Ибаи Гомес, Дейверсон.
Запас: Ортола, Алексис, Сантос, Торрес, Мендес, Вигарай, Катаи.

«Атлетико»: Мойя, Луис, Годин, Врсалько, Хименес, Гайтан, Сауль, Коке, Феррейра-Карраско, Гамейро, Гризманн.
Запас: Морейра, Торрес, Корреа, Савич, Эрнандес, Хуанфран, Баре.

Ранее «Атлетико» вышел в полуфинал Кубка Испании.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
18:12 Буркина-Фасо - Тунис: стартовые составы 2
17:23 Видео «Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» в Кубке Англии 66
17:20 «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: стартовые составы 2
17:14 «Челси» - «Брентфорд»: стартовые составы 4
17:09 «Тоттенхэм» - «Уикомб Уондерерс»: стартовые составы 5
16:51 Видео «Вильярреал» одолел «Гранаду» 1
16:44 «РБ Лейпциг» - «Хоффенхайм»: стартовые составы 1
16:36 «Вердер» - «Бавария»: стартовые составы 5
14:47 «Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»: стартовые составы 10
14:14 «Вильярреал» - «Гранада»: стартовые составы 1
все материалы по этой теме
Турниры