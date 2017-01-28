«Краснодар» арендовал Шишкина
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: аренда игроков, Краснодар, Локомотив М, Шишкин Роман
Сегодня, 17:37 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Сергей Иванов
«Краснодар» на своем официальном сайте объявил об аренде защитника «Локомотива» Романа Шишкина. Соглашение рассчитано до конца сезона. Уже завтра Шишкин может присоединиться к «Краснодару» на сборе в Испании.
Другие материалы по теме:
17:41 Официально «Крылья Советов» вернули Мбакогу в «Карпи» 2
Вчера
18:14 Официально «Грассхоппер» арендовал у «Рубина» Бергстрема 5
22 января 2017
21 января 2017
19 января 2017
18:29 Официально «Леганес» арендует Саму у «Рубина» 24
12 января 2017
20:58 Официально «Краснодар» подписал Жирова и отдал его в аренду в «Анжи» 16
11 января 2017
15:22 Слухи «Рубин» хочет арендовать Эменике 19
19 декабря 2016
12:38 Фото ЦСКА хочет вернуть Панченко 107
Или войдите через
Удачи и успеха в Краснодаре!
Растаскивают Депо "Локомотива"....