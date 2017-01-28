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«Краснодар» арендовал Шишкина

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: аренда игроков, Краснодар, Локомотив М, Шишкин Роман
Сегодня, 17:37 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Сергей Иванов

«Краснодар» на своем официальном сайте объявил об аренде защитника «Локомотива» Романа Шишкина. Соглашение рассчитано до конца сезона. Уже завтра Шишкин может присоединиться к «Краснодару» на сборе в Испании.

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