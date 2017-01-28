«Крылья Советов» вернули Мбакогу в «Карпи»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: аренда игроков, Крылья Советов, Карпи, Мбакогу Джерри
Сегодня, 17:41 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий Джерри Мбакогу покинул «Крылья Советов» и вернулся в «Карпи». 24-летний форвард летом был арендован самарцами у итальянского клуба до конца сезона. Однако стороны пришли к соглашению о досрочном расторжении договора. В нынешнем сезоне Мбакогу сыграл всего в семи матчах РФПЛ.
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