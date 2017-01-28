«Крылья Советов» вернули Мбакогу в «Карпи»

Нападающий Джерри Мбакогу покинул «Крылья Советов» и вернулся в «Карпи». 24-летний форвард летом был арендован самарцами у итальянского клуба до конца сезона. Однако стороны пришли к соглашению о досрочном расторжении договора. В нынешнем сезоне Мбакогу сыграл всего в семи матчах РФПЛ.