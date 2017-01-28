Буркина-Фасо - Тунис: стартовые составы
Матч: Буркина-Фасо-:-Тунис
Начало матча: Сегодня, 19:00
Сегодня, 18:12 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы сборных Буркина-Фасо и Туниса на четвертьфинальный матч Кубка Африки.
Буркина-Фасо: Коффи, Бакари Коне, Яго, Дайо, Кулибали, Аб. Траоре, Каборе, Байяла, И. Туре, Накульма, Б. Траоре.
Запас: Коанда, Паро, Мало, Саре, Диавара, Ал. Траоре, Питройпа, Гуира, Савадого, Бансе, Зонго, Сану.
Тунис: Матлути, Абденнур, Бен Юссеф, Якуби, Наггес, Хазри, Слити, Сасси, Бен Амор, Мсакни, Хенисси.
Запас: Жриди, Бугаттас, Кшок, Дауади, Ламар, Акаичи, Маалул, Азуни, Матлути, Халил, Халифа, Бен Шерифиа.
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