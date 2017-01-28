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Клопп: «Я зол, но этого мало»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль1 : 2ВулверхэмптонВулверхэмптон
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Клопп Юрген
Сегодня, 18:51 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче Кубка Англии.

«Нельзя забывать, что соперник сыграл очень хорошо. Это справедливый результат. Я зол, однако этого мало. Мы должны собраться и нанести ответный удар. Если будем играть лучше, то еще будет шанс побороться за титул. Иначе не на что надеяться. Я должен поговорить с командой. Мы были очень плохи, плохо начали игру и не улучшали ее. Ничего хорошего сказать по игре не могу. Это трудно объяснить. Мы не были готовы к резкому старту матча. Мы просто отдали мяч. Нельзя было сыграть еще хуже. Я отвечаю за состав, не могу винить конкретных игроков».

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