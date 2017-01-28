Клопп: «Я зол, но этого мало»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче Кубка Англии.

«Нельзя забывать, что соперник сыграл очень хорошо. Это справедливый результат. Я зол, однако этого мало. Мы должны собраться и нанести ответный удар. Если будем играть лучше, то еще будет шанс побороться за титул. Иначе не на что надеяться. Я должен поговорить с командой. Мы были очень плохи, плохо начали игру и не улучшали ее. Ничего хорошего сказать по игре не могу. Это трудно объяснить. Мы не были готовы к резкому старту матча. Мы просто отдали мяч. Нельзя было сыграть еще хуже. Я отвечаю за состав, не могу винить конкретных игроков».