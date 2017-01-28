Ламберт: «У „Вулверхэмптона“ был великолепный план на игру»
Сегодня, 18:53 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Вулверхэмптона» Пол Ламберт прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в матче Кубка Англии.
«Думаю, мы начали очень хорошо, пойдя в атаку. Мы прессинговали в нужный момент и отходили, когда это было необходимо. План на игру был великолепным. Последние минуты прошли только ужасно. Но ребята выложились по полной. Поддержка фанатов была невероятной на „Энфилде“. Мы были словно дома».
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