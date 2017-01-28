«Бавария» в гостях обыграла «Вердер»
В матче 18-го тура чемпионата Германии «Бавария» обыграла «Вердер».
Бремен, стадион «Везерштадион»
«Вердер» - «Бавария» - 1:2 (0:2)
Голы: Крузе 53 – Роббен 30, Алаба 45+1.
«Вердер»: Видвальд, Мойсандер, Сане, Гарсия (Кайнц 81), Велькович, Юнузович, Делэйни, Гнабри, Бауэр (Бартельс 71), Писарро (Эггештайн 19), Крузе.
Главный тренер: Александер Нури.
«Бавария»: Нойер, Лам, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба, Хаби Алонсо, Роббен (Коман 66), Рибери (Дуглас Коста 79), Мюллер (Ренату Санчеш 62), Киммих, Левандовски.
Главный тренер: Карло Анчелотти.
Предупреждения: Бауэр 42, Гарсия 72, Юнузович 75, Эггештайн 90, Коман 90+3.
Судья: Штегеманн (Германия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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и коман сегодня не удачно вышел (но он я думаю от отсутствие практики)
и вердер молодцы и бавария
с победой всех болельщиков!
Физрук Анчелотти шаг за шагом разваливает великую команду Гвардиолы.
1-й тайм провели здорово,во 2-м чуть подсели)
По игре,конечно ещё много вопросов,да и по отдельным игрокам...