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«Бавария» в гостях обыграла «Вердер»

Матч: ВердерВердер1 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:23 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 18-го тура чемпионата Германии «Бавария» обыграла «Вердер».

Бремен, стадион «Везерштадион»

«Вердер» - «Бавария» - 1:2 (0:2)
Голы: Крузе 53Роббен 30, Алаба 45+1.

«Вердер»: Видвальд, Мойсандер, Сане, Гарсия (Кайнц 81), Велькович, Юнузович, Делэйни, Гнабри, Бауэр (Бартельс 71), Писарро (Эггештайн 19), Крузе.
Главный тренер: Александер Нури.

«Бавария»: Нойер, Лам, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба, Хаби Алонсо, Роббен (Коман 66), Рибери (Дуглас Коста 79), Мюллер (Ренату Санчеш 62), Киммих, Левандовски.
Главный тренер: Карло Анчелотти.

Предупреждения: Бауэр 42, Гарсия 72, Юнузович 75, Эггештайн 90, Коман 90+3. 

Судья: Штегеманн (Германия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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