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«РБ Лейпциг» добился волевой победы над «Хоффенхаймом»

Матч: РБ ЛейпцигРБ Лейпциг2 : 1ХоффенхаймХоффенхайм
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 18-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм».

Лейпциг, стадион «Ред Булл Арена»

«РБ Лейпциг» - «Хоффенхайм» - 2:1 (1:1)
Голы: Вернер 38, Забитцер 77Амири 18.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Бернардо, Ильзанкер, Забитцер, Кейта (Кайзер 90+1), Демме, Поульсен (Зельке 73), Вернер (Хедира 90+3).
Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Зюле, Хюбнер, Руди, Фогт (Шер 46), Цубер, Демирбай, Амири (Салаи 76), Вагнер, Крамарич (Ут 63).
Главный тренер: Юлиан Нагельсманн.

Предупреждения: Амири 25, Поульсен 35, Комппер 85, Салаи 89, Хюбнер 90, Зельке 90+2. 
Удаление: Вагнер 60

Судья: Штарк (Германия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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