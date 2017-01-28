«Ростов» сыграл вничью с «Ягеллонией»

В рамках зимнего сбора «Ростов» сыграл вничью с польской «Ягеллонией» - 2:2. В составе ростовчан голами отметились Ярошенко и Ерохин. Также за «Ростов» сыграли футболисты на просмотре, чьи имена не раскрываются.

«Ростов»: Медведев, Сесар Навас (Гранат 45), Мевля (Терентьев 45), Скопинцев (Нандиньо 45), Гацкан (Киреев 45), Калачев (Ерохин 45), Григорьев (Полоз 45), Нобоа (Препелицэ 45), Байрамян (Ярошенко 45), Бухаров (Игрок на просмотре 45), Игрок на просмотре.