«Байер» - «Боруссия» М: стартовые составы
Сегодня, 19:41 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Байера» и менхенгладбахской «Боруссии» на матч 18-го тура чемпионата Германии.
«Байер»: Лено, Топрак, Венделл, Та, Арангис, Беллараби, Кампль, Хенрикс, Эрнандес, Чалханоглу, Брандт.
Запас: Хавертц, Озкан, Похьянпало, Едвай, Баумгартлингер, Мехмеди, Кисслинг.
«Боруссия» М: Зоммер, Вендт, Янчке, Вестергард, Кристенсен, Крамер, Хофманн, Дахуд, Раффаэл, Штиндль, Азар.
Запас: Зиппель, Дрмич, Джонсон, Бенеш, Корб, Хан, Симакала.
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