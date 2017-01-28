Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Оланаре перешёл в ЦСКА 10

«Байер» - «Боруссия» М: стартовые составы

Матч: БайерБайер-:-БоруссияБоруссия
Начало матча: Сегодня, 20:30
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:41 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Байера» и менхенгладбахской «Боруссии» на матч 18-го тура чемпионата Германии.

«Байер»: Лено, Топрак, Венделл, Та, Арангис, Беллараби, Кампль, Хенрикс, Эрнандес, Чалханоглу, Брандт.
Запас: Хавертц, Озкан, Похьянпало, Едвай, Баумгартлингер, Мехмеди, Кисслинг.

«Боруссия» М: Зоммер, Вендт, Янчке, Вестергард, Кристенсен, Крамер, Хофманн, Дахуд, Раффаэл, Штиндль, Азар.
Запас: Зиппель, Дрмич, Джонсон, Бенеш, Корб, Хан, Симакала.

Ранее «Бавария» обыграла «Вердер».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
20:06 «Атлетико» не смог обыграть «Алавес» 5
19:57 «Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в Кубке Англии 5
19:57 Видео «Тоттенхэм» вырвал победу у «Уикомба» в Кубке Англии 34
19:52 Видео «Челси» разгромил «Брентфорд» в Кубке Англии 14
19:46 «Саутгемптон» - «Арсенал»: стартовые составы 6
19:28 «Лацио» - «Кьево»: стартовые составы 2
19:24 Видео «РБ Лейпциг» добился волевой победы над «Хоффенхаймом» 3
19:23 Видео «Бавария» в гостях обыграла «Вердер» 8
18:12 Буркина-Фасо - Тунис: стартовые составы 3
17:30 «Алавес» - «Атлетико»: стартовые составы 0
все материалы по этой теме
Турниры